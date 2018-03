Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

MP fala de "criminalidade dos poderosos" nas alegações finais dos Vistos Gold

Julgamento chega à reta final. Arguidos são suspeitos de receber subornos para favorecer imigrantes.

Por Débora Carvalho | 11:39

O procurador José Niza iniciou, na manhã desta segunda-feira, as alegações finais do processo 'Vistos Gold'. Começou por dizer que "em causa está uma criminalidade dos poderosos ligados à administração pública que prejudica a sociedade. O responsável pela acusação diz ainda que existe um "pacto de silêncio entre os arguidos".



O magistrado sublinha o papel de António Figueiredo ex-presidente do Instituto dos Registos e Notariado, o principal acusado do processo. José Niza diz que Figueiredo fez, desde 2012, "uma agência de Vistos GOld contra os seus deveres funcionais. Pôs a estrutura do Estado ao serviço de Zhu [arguido chinês acusado de corrupção].



O procurador diz que as primeiras notícias sobre o caso, no verão em 2014, deixaram os arguidos aflitos. "Ligaram de outros telefones", com medo das escutas."Sentiram o mundo a desabar", diz José Niza.



Lembre-se que um dos arguidos do processo é o antigo ministro da Administração Interna, Miguel Macedo. Está acusado de tráfico de influência e prevaricação.



Entre os 21 arguidos estão António Figueiredo, ex-presidente do Instituto dos Registos e Notariado, acusado de corrupção, prevaricação, tráfico de influência, peculato de uso, recebimento indevido de vantagem e branqueamento de capitais; Manuel Jarmela Paulos, ex-diretor do SEF, que responde por corrupção e prevaricação; ou Paulo Lalanda e Castro, ex-patrão da Octapharma e arguido na Operação Marquês, que é acusado de tráfico de influência.