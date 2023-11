MP pede internamento psiquiátrico para homem que ameaçou de morte o Presidente da República

O Ministério Público (MP) pediu o internamento, num estabelecimento psiquiátrico, do homem que ameaçou de morte o Presidente da República devido à sua perigosidade e risco de comportamentos semelhantes. O MP entende que Marco Aragão deve ser declarado inimputável. A leitura do acórdão ficou marcada para dia 16 deste mês.



O pedido foi feito esta quinta-feira durante a segunda sessão de julgamento de Marco Aragão, onde foram ouvidas testemunhas do processo e foram feitas as alegações finais.





Em resposta ao pedido do MP, a defesa de Aragão pediu que medida de internação do homem que ameaçou matar Marcelo Rebelo de Sousa seja suspensa.Marco Aragão, de 40 anos, responde por um crime de coação agravado na forma tentada, um crime de extorsão agravada na forma tentada, um crime de detenção de arma proibida, um crime de acesso indevido e um crime de desvio de dados.Com base na acusação, o arguido, em outubro de 2022, enviou uma carta ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a exigir-lhe a transferência de um milhão de euros para uma conta bancária ou a entrega do dinheiro em notas, em duas malas.