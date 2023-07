MP pede prisão preventiva para Armando Pereira e Hernâni Vaz Antunes

O Ministério Público (MP) pediu, esta segunda-feira, prisão preventiva para Armando Pereira e Hernâni Vaz Antunes.O MP sustenta que pode haver perigo de fuga e perturbação do inquérito.Os outros dois arguidos do processo, a filha de Hernâni Vaz Antunes, Jéssica Antunes, e o economista António Loureiro deverão ficar em liberdade. Ao que oapurou, estes terão colaborado com a investigação, no interrogatório conduzido pelo juiz e pelo procurador do MP.A situação é bastante delicada devido ao facto dos arguidos serem dois portugueses que, desde cedo, emigraram. Armando Pereira para França e Hernâni Vaz Antunes para o Canadá.Grande parte da fortuna e dos negócios dos arguidos está fora do país, bem como as moradas fiscais. Osabe que Hernâni Vaz Antunes tem morada fiscal nos Emirados Árabes Unidos.Os arguidos costumam vir a Portugal a título de férias, que foi o caso da detenção de Armando Pereira.Após o pedido do MP, aguarda-se uma decisão do Juiz Carlos Alexandre.