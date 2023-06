O processo de transição do Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP) para o novo operador (Nos) está previsto acontecer a partir de 15 de julho até 30 de agosto. Segundo apurou ojunto de fontes próximas do processo, a passagem das redes de cabo e satélite que alimentam as 550 antenas que dão cobertura nacional à rede de emergência do atual operador, a Altice Portugal, para a Nos, deverá começar a ser feita em pleno período crítico dos incêndios.Inicialmente, a data prevista para esta transição era 15 de setembro. Das 550 antenas só duas mudaram para o novo operador e foi na Região Autónoma da Madeira. O concurso público internacional para a adjudicação dos 7 lotes do SIRESP ficou concluído em março deste ano.