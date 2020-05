Mulher agredida em Portimão perde a memória

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 29.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 29.05.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Estava caída na via pública, inconsciente e com ferimentos bastante graves, sobretudo na zona da face, na Praia da Rocha, Portimão. A mulher, que foi encontrada durante a noite, no passado dia 22 de maio, foi transportada ao hospital, tendo a PSP desencadeado de imediato investigações no sentido de identificar o autor das agressões.Contudo, estas foram dificultadas pelo facto de a vítima, mesmo após ter recuperado a consciê...