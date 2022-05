Mulher agride idosa, morde e pontapeia PSP e acaba detida em Lisboa

Uma mulher de 40 anos foi detida, esta quinta-feira, na sequência de um ataque a um agente da PSP que respondia a uma ocorrência.Um carro patrulha deslocou-se à Tv. das Iglesinhas, em Lisboa, por volta das 17h00 desta quinta-feira, para responder a uma ocorrência de uma agressão. Uma mulher de 40 anos tinha agredido uma idosa.Ao chegar ao local e abordar a suspeita, a mulher mordeu um agente da PSP e desferiu um soco no peito e ainda um pontapé na cara de um polícia do sexo feminino.Foi chamada uma ambulância do INEM para assistir os agentes. Os Policias foram transportados para o Hospital S. José.Foram confirmadas as agressões à idosa tendo a suspeita sido detida por ofensas à integridade física à senhora e aos polícias.