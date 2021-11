Louca de ciúmes por o namorado ter sido visto a circular de carro com uma amiga - que ela cismava ser amante dele -, a arguida, de 21 anos, decidiu preparar uma emboscada para acertar contas com a outra mulher. Ligou-lhe e atraiu-a a um encontro no Parque da Pasteleira, no Porto. Nesse local, e mediante um plano que traçou, sacou de um objeto cortante e desferiu dois golpes no peito da vítima - que o Ministério Público diz que apenas não morreu porque duas amigas dela impediram a agressora de a continuar a esfaquear.