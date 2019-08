Mulher ataca marido com machado após ameaças de morte

Uma mulher de 66 anos atacou o marido, de 77, com um machado, quando este estava deitado em casa, na zona da Ladeira do Vau, em Portimão.O homem, ao que oconseguiu apurar, sofreu ferimentos graves na cabeça e noutras parte do corpo e foi este domingo transportado, através de um helicóptero do INEM, para uma unidade hospitalar da região de Lisboa, depois de ter recebido a primeira assistência no hospital de Portimão.O crime, cujos contornos foram este domingo conhecidos, ocorreu no sábado ao final do dia, depois de o homem ter ameaçado que ia comprar uma arma para matar a mulher e os filhos. A agressora foi detida pela GNR e o homem transportado com ferimentos graves para o hospital de Portimão.Foram chamados ao local elementos da PJ e do Núcleo de Investigação e de Apoio a Vítimas Específicas da GNR.Segundo oapurou, a mulher alegou ter tido receio de que o marido cumprisse as ameaças de matar a família e decidiu atacá-lo quando estava deitado em casa.O homem tem antecedentes e já terá sido julgado por ameaças a vizinhos com armas de fogo.