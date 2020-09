Mulher atacada por ex-companheiro após queixa com dois meses

A mulher que foi esfaqueada pelo ex-companheiro na segunda feira de manhã, no terminal rodoviário da Lourinhã, tinha feito queixa há mais de dois meses. O caso foi participado à GNR, que remeteu o processo ao Ministério Público, que por sua vez atribuiu o ‘botão de pânico’ à vítima.O agressor, de 44 anos, no entanto, não tinha sido detido e não estava com qualquer medida de coação. O ‘botão de pânico’ revelou-se ineficaz, uma vez que o homem a atacou à traição, surpreendendo a vítima. Quando acionou o mecanismo já era tarde.