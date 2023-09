Mulher atirada de escadas por ladrão no Porto

Uma mulher de 37 anos foi atirada de umas escadas durante um assalto por esticão, na tarde de quinta-feira, na Praça Almeida Garrett, no Porto. Com a queda, a vítima perdeu os sentidos e foi levada para o Hospital de Santo António, de onde teve alta. O ladrão foi detido pela PSP.O assalto foi cometido às 18h50 e o alerta foi dado por populares que assistiram à agressão. O assaltante, desempregado, de 45 anos, foi apanhado pouco depois do crime. Os agentes apreenderam-lhe a bolsa que tinha roubado à vítima. Foi presente a um juiz de instrução.