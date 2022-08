Uma mulher de 73 anos ficou em estado grave depois de ter sido atropelada na passadeira, na manhã desta quinta-feira, na Estrada da Circunvalação, em Ramalde.O acidente aconteceu pelas 9h20, quando a mulher estava a atravessar a passadeira, no Cruzamento entre o Monte dos Burgos e a Circunvalação.A vítima foi assistida no local pelos Bombeiros Voluntários Portuenses e pela viatura médica do INEM.A PSP do Porto esteve no local a tomar conta da ocorrência.