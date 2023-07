Uma mulher ficou ferida após ser atropelada por um carro na rua General Humberto Delgado, em Viana do Castelo, esta segunda-feira.O alerta foi dado às 11h45 e os Bombeiros Voluntários de Viana do Castelo foram acionados para o local. A vítima apresentava ferimentos considerados ligeiros e foi levada para o hospital de Viana do Castelo.A PSP tomou conta da ocorrência.