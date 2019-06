Mulher com cancro espancada pelo companheiro

O alerta foi dado pelos vizinhos à GNR de Fânzeres, em Gondomar, por volta das 00h00 deste sábado, e dava conta de que um homem estaria a espancar a mulher - que é doente oncológica.No local, em S. Pedro da Cova, naquele concelho, os militares encontraram a porta aberta e detiveram o agressor, desempregado, de 50 anos, em flagrante. A mulher já era vítima de violência doméstica há 15 anos - desde 2009 tinha apresentado quatro queixas contra o companheiro.Quando foi capturado pela GNR, o homem apresentava uma taxa de álcool no sangue na ordem dos 2,0 g/l. A vítima, que também tem 50 anos, era agredida física e psicologicamente pelo companheiro, que se mostrava indiferente para com a doença de que esta padecia e que a vinha a deixar mais debilitada nos últimos tempos.Passou a noite detido no posto e foi levado pela manhã a um juiz de instrução criminal. Ouvido em primeiro interrogatório judicial, o homem ficou obrigado a abandonar a casa onde vivia com a companheira e proibido de se aproximar desta e da habitação. Entretanto ser-lhe-á colocada uma pulseira eletrónica.A GNR encontrou vários vizinhos no exterior quando chegou à casa onde o casal residia. Ao entrarem na habitação os militares detiveram o agressor, que não ofereceu qualquer resistência. Foi de imediato submetido a um teste ao álcool.O caso já foi comunicado ao Ministério Público, que irá agora ouvir a vítima para perceber em que circunstância ocorreu esta última agressão. O arguido ficava sempre mais violento quando ingeria bebidas alcoólicas em excesso.