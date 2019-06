Parte as pernas da ‘ex’ à paulada em Lisboa

Um homem de 40 anos foi preso pela PSP de Lisboa, por ter partido as pernas à ex-namorada, de 45, depois de esta ter acabado o relacionamento de 4 anos. O agressor chegou a partir a porta da antiga companheira à machadada, destruindo-lhe os contadores da água e da luz.A vítima, ao que oapurou, fez várias queixas contra o namorado durante o período em que durou o relacionamento. Por diversas vezes teve de receber assistência hospitalar em sequência de espancamentos, que levaram a que fraturasse um maxilar e os ossos da boca.Ao fim de várias interrupções na relação, a mulher resolveu, no final de abril, acabar de vez com a violência de que era alvo. A partir daí, sabe o, começou a viver um período de maior terror.Inconformado com o fim da relação, o antigo companheiro, que se mudou para uma casa próxima da residência da vítima, no bairro da Ajuda, começou a ameaçá-la de morte. Perseguia-a na rua com um machado e paus, chegando mesmo a destruir-lhe a porta de casa à machadada.A 22 de maio, o agressor atacou a antiga namorada e, à paulada, partiu-lhe as duas pernas. A PSP chegou ao local quando a a vítima já se encontrava na ambulância, pronta para seguir para o Hospital de São Francisco Xavier.Começou uma investigação e, a 11 de junho, o homem foi preso. Com ficha criminal por agressões e violência contra a PSP, foi presente a um juiz. Recolheu em prisão preventiva e está proibido de contactar a vítima.