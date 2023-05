Mulher com ferimentos graves após ser esfaqueada por homem no Porto

Uma mulher sofreu ferimentos considerados muito graves, na tarde desta quarta-feira, depois de ser esfaqueada, com violência, por um homem, no Porto.O agressor, após o esfaquemento, mutilou-se no pescoço, também com a faca. As duas vítimas, com idades entre os 30 e os 40 anos, sofreram ferimentos graves.O alerta foi dado, cerca das 18h00, para a equipa da viatura médica do Hospital de Santo António, no Porto, para uma agressão no Largo do Viriato.A PSP foi chamada ao local e tomou conta da ocorrência.As vítimas foram levadas para o Hospital de Santo António, no Porto.