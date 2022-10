Uma escrivã, com funções de secretária de Justiça num tribunal de Lisboa, desviou quase 65 mil euros entre 2015 e 2018. Foi agora acusada pelo Ministério Público pelo crime de peculato continuado, foi ontem anunciado.De acordo com a acusação, recebia dos funcionários judiciais que chefiava as verbas de atos avulsos como emissão de certificados de registo criminal, certidões e fotocópias de processos. Não depositou os valores.Estado exige indemnização de 64.866,50 euros.