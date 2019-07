Mulher condenada a quatro anos de prisão por queimar sobrinho

Uma mulher de 48 anos foi detida pela PSP, em Agualva-Cacém, Sintra, para cumprir quatro anos de prisão por maus-tratos a um sobrinho, agora com 13 anos.Segundo apurou o, o menor foi sujeito, pelo menos em 2017, a chapadas, chineladas e foi queimado na face com uma colher aquecida no fogão.A PSP conduziu-a ao estabelecimento prisional de Caxias.