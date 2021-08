Mulher mata companheiro à facada em Aveiro e confessa crime ao irmão polícia

Após atingir o companheiro com vários golpes de faca, sobretudo na zona do pescoço e do peito, a mulher agarrou no telemóvel e fez uma chamada para o irmão, agente da PSP do Porto. Terá contado ao familiar detalhes do crime cometido na casa que partilhava com a vítima, com cerca de 60 anos, em Aveiro. O polícia contactou os colegas de serviço na cidade e estes confirmaram o pior dos cenários: José Miguel estava morto, não tinha resistido ao esfaqueamento.Ainda assim, inicialmente, o alerta para os meios de socorro, dado pelas 17h00, apontava para um caso de suicídio num apartamento localizado no primeiro andar de um prédio na rua Cândido dos Reis, perto da estação de Aveiro. O comandante dos Bombeiros Novos, Ricardo Fradique, adiantou que, à chegada ao local, foi encontrada a vítima já sem vida, com vários cortes efetuados por arma branca. Estava caída no hall de entrada. A PSP acionou a Polícia Judiciária e, em pouco tempo, o cenário alterou-se. Os investigadores da PJ recolheram indícios de crime, cometido num cenário de violência doméstica, e avançaram para a detenção da mulher, na casa dos 55 anos. A suspeita foi levada para os calabouços da Polícia Judiciária, onde ficará até ser ouvida por um juiz.