Mulher dá duas facadas a rival em disputa por namorado em Gaia

Uma mulher de 42 anos foi, ao início da tarde de sábado, atingida com duas facadas, num braço e na zona das costelas, por uma outra de 37, que disputa o namorado da vítima - que sofreu ferimentos ligeiros e foi transportada para o hospital.Segundo apurou o CM, a agressão ocorreu no largo Eça de Queirós, em Santa Marinha, Vila Nova de Gaia, pelas 14h45. A agressora terá criado um perfil falso numa rede social e contactou a vítima, aliciando-a com a compra de artesanato que esta produz. Foi marcado um encontro para sábado.Quando a vítima apareceu, foi alvo de insultos e depois golpeada. A agressora terá sido encontrada pela PSP nas imediações, fora de flagrante. A vítima foi socorrida pelos bombeiros e pelo INEM.