Uma mulher, com cerca de 50 anos, sofreu ferimentos ligeiros, esta manhã de sexta-feira, depois de ser atropelada por um carro, em Arrifana, município de Santa Maria da Feira. Ao que tudo indica, a vítima foi colhida pela viatura sobre o passeio.O alerta foi dado, cerca das 12h00, para os bombeiros da Arrifana, para um atropelamento rodoviário, na avenida do Corgo.A vítima foi levada, pelos bombeiros da Arrifana, para o hospital da Feira. A GNR da Feira foi chamada e investiga as causas do acidente.