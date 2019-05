Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher de 50 anos morre após cair de arriba no Cabo da Roca

Alerta foi dado por volta das 10h13.

Por Catarina Batalha e Miguel Curado | 13:14

Uma mulher de 50 anos morreu após cair de uma arriba, na manhã deste domingo, no Cabo da Roca. A vítima sofreu uma queda de 200 metros.



No local estão os Bombeiros Sapadores de Almoçageme, a Polícia Marítima de Cascais e o INEM, no total de 16 operacionais, apoiados por 6 meios.



O alerta foi dado por volta das 10h13.