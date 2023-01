Mulher de 64 anos morre atropelada na Maia

Uma mulher de 64 anos morreu após ter sido atropelada por uma viatura ligeira de mercadorias, esta tarde de quinta-feira, na rua de Friães, em Silva Escura, Maia.O alerta foi dado às 14h40. No socorro estiveram os Bombeiros de Moreira da Maia e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital Pedro Hispano, mas a vítima não resistiu aos graves ferimentos. O condutor, de 19 anos, ficou abalado com o acidente.Ao que oapurou no local, a mulher tinha perdido o pai há cerca de cinco meses.O trânsito está cortado naquela via para realização das perícias por parte da GNR.O corpo da vítima será removido para autópsia.