Homem ferido com gravidade após queda em Vila do Conde

Um homem, de 64 anos, ficou ferido com gravidade, esta quarta-feira à tarde, numa queda em altura, na Zona Industrial de Fajozes, em Vila do Conde.Segundo apurou oa vítima caiu de uma altura de cerca de cinco metros.O alerta foi dado às 13h32.Depois de assistido no local o homem foi transportado para o Hospital Pedro Hispano com ferimentos considerados graves.No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Vila do Conde, a SIV de Vila do Conde e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital Pedro Hispano.