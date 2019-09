Emigrante morre em despiste de automóvel na Régua. Mulher estava de férias na terra natal

Uma mulher morreu ao final da tarde desta sexta-feira, após a viatura onde seguia se ter despistado na localidade de Sobrado, em Peso da Régua.

"A viatura conduzida por esta mulher com 66 anos despistou-se numa curva tendo depois embatido no cunhal de uma casa muito perto da sua e o carro só ficou imobilizado alguns metros mais à frente", referem ao Correio da Manhã os Comandantes Rui Lopes dos Bombeiros do Peso da Régua e Artur Cardoso dos Bombeiros de Fontes.

Apesar da extração rápida da vítima do interior da viatura para a realização de manobras de reanimação, as mesmas não tiveram sucesso e o óbito acabou por ser declarado no local pela equipa médica da Viatura de Emergência Médica e Reanimação do INEM de Vila Real.

A vítima, Modesta Pereira, estava emigrada em França e estava de férias na sua aldeia natal, localidade de Covo.

O corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal de Vila Real. No local estiveram 17 elementos apoiados por cinco viaturas, entre bombeiros, VMER e GNR.