Mulher de 69 anos rouba telemóvel a passageiro no Aeroporto de Lisboa

Uma mulher de 69 anos roubou o telemóvel a um outro passageiro no Aeroporto de Lisboa e este perdeu o voo enquanto aguardava que fossem concluídas as diligências policiais respeitantes à ocorrência, esta terça-feira.A PSP recebeu um alerta do próprio passageiro. Intercetou a suspeita e apreendeu-lhe um telemóvel de 1450 euros, do qual esta se havia apropriado durante a realização de procedimentos de segurança.Por ter sido recuperado o artigo, o passageiro não quis formalizar uma denúncia contra a mulher. No entanto, enquanto aguardava as diligências, perdeu o voo e viu a companhia aérea referir que não procedia à remarcação da viagem sem que fosse adquirido um novo cartão de embarque.O passageiro deseja instaurar um procedimento criminal devido ao sucedido.