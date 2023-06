Uma mulher de 71 anos ficou ferida esta quinta-feira depois de uma colisão entre quatro carros na Rua Frei Luís de Granada, no Alto dos Moinhos, em Lisboa.O alerta foi dado às 12h23. No local estão seis elementos dos Bombeiros Sapadores de Lisboa com uma viatura, o INEM e a PSP. O trânsito está condicionado.