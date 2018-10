Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher de 78 anos morre em colisão frontal no IC1 em Alcácer do Sal

Sinistro fez ainda um ferido grave, transportado para o Hospital do Litoral Alentejano.

14:47

Uma mulher de 78 anos morreu esta sexta-feira na sequência de uma colisão frontal entre duas viaturas no IC1, entre Alcácer do Sal e Grândola, e outra mulher ficou ferida com gravidade.



Segundo o que o CM conseguiu apurar junto dos Bombeiros de Alcácer do Sal, as duas vítimas ficaram encarceradas, com a circulação a ficar totalmente cortada em ambos os sentidos.



A vítima que sofreu ferimentos graves foi transportada para o Hospital do Litoral Alentejano.



No local esteve um helicóptero do INEM de Évora, bem como vários meios de socorro.