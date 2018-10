Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Despiste mata passageiro em São Pedro do Sul

Para além da vítima mortal, também o condutor do pesado, de 54 anos, apresentava ferimentos graves.

Por T.V.P. | 09:28

Um homem, com cerca de 30 anos, morreu na sequência do despiste de um camião, em Santa Cruz da Trapa, S. Pedro do Sul.



O acidente aconteceu na manhã de quinta-feira e, numa primeira fase, para além deste passageiro, também o condutor do pesado, de 54 anos, apresentava ferimentos graves. Porém, o mais novo, a caminho do Centro de Saúde local, não resistiu às múltiplas lesões e acabou por morrer.