Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morre em colisão com camião em Oliveira do Hospital

Vítima de 43 anos terá perdido o controlo do motociclo, que entrou em despiste, numa curva.

09:21

Um homem, de 43 anos, morreu ontem após a colisão frontal da moto que conduzia com um camião de móveis, na EN17, em Chamusca da Beira, Oliveira do Hospital.



A vítima, da zona, terá perdido o controlo do motociclo, que entrou em despiste, numa curva, indo bater violentamente contra o veículo pesado que circulava em sentido contrário.



"Aparentemente a vítima ter-se-á assustado com um carro que estaria parado para entrar na via, mas que não entrou", diz fonte dos bombeiros.