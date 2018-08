Dois mortos em explosão após colisão entre camião e comboio

Autoridades avançam dois feridos em estado grave e outras 11 pessoas com ferimentos ligeiros, no acidente que aconteceu no Texas.

Duas pessoas morreram e outras duas ficaram em estado muito grave depois de um camião colidir com um comboio Trinity Railway Express, na tarde deste sábado.



As autoridades, citadas pelo DailyMail, avançaram que outras 11 pessoas no interior do comboio também terão ficado feridas no acidente que ocorreu em Euless, entre Dallas e Fort Worth.

De acordo com um jornal local, além dos dois feridos em estado crítico, outras três pessoas registaram graves ferimentos, mas não correm risco de vida. Estima-se que meia centena de pessoas tenham sido assistidas pelos serviços de emergência depois do acidente.

Segundo relatos das autoridades no local, as duas pessoas do camião tiveram morte imediata, quando o veículo explodiu em chamas, depois de ser brutalmente atingido pelo comboio que viajava a mais de 120 km/h.

Sabe-se ainda que a colisão terá partido algumas janelas de vidro do comboio e a parte da frente do veículo também terá ficado danificada.

Decorre agora a investigação para apurar as causas do acidente.