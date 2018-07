Imprensa local avança que na origem do acidente esteve uma ponte que colapsou.

Um comboio, com cerca de 300 pessoas a bordo, que tinha como destino Istambul descarrilou este domingo na Turquia provocando vários mortos e feridos, avança a Reuters.



Segundo avança a imprensa local, o acidente foi causado por uma ponte que colapsou. No entanto, ainda não há confirmação oficial desta informação.



Os meios de emergência já se encontram no local a auxiliar os feridos.



O presidente da Turquia, Erdogan, já emitiu um comunicado a lamentar as vidas perdidas no acidente.



Em atualização