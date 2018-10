Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem morre em acidente com trator em Marco de Canaveses

Vítima ficou debaixo do veículo, após se despistar.

Por Lusa | 21:42

O condutor de um trator agrícola morreu esta sexta-feira, em Marco de Canaveses, no distrito do Porto, num acidente que ocorreu numa das avenidas principais da cidade, disse à Lusa fonte dos bombeiros.



Segundo a fonte, a vítima circulava num trator com atrelado, que transportava madeira, na avenida Jorge Nuno Pinto da Costa.



Devido a causas desconhecidas, o homem acabou por ficar debaixo do veículo, após despiste.



No local, estiveram os bombeiros de Marco de Canaveses e os meios da Viatura de Emergência Médica e Reanimação do Vale do Sousa, que confirmaram o óbito.