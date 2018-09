Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem de 84 anos morre de trator durante vindima

Viatura capotou num campo em Ponte de Lima.

Um idoso, de 84 anos, morreu na tarde deste sábado depois do trator que conduzia ter capotado num campo onde estavam a ser feitas as vindimas, em Fornelos, Ponte de Lima.



O óbito foi declarado no local.