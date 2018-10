Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem morre em acidente com trator agrícola em Celorico de Basto

A vítima derrubou a vedação do terreno agrícola e caiu, com o veículo, de uma altura de cerca de dois metros.

Por Lusa | 18:01

Um homem de 65 anos morreu esta segunda-feira em Celorico de Basto, após um acidente quando conduzia um trator agrícola, disse à Lusa fonte dos bombeiros locais.



Segundo a corporação, a vítima andava em trabalhos agrícolas junto à sua habitação, em Agilde, no concelho de Celorico de Basto.



Por razões desconhecidas, por volta das 16h00, a vítima derrubou a vedação do terreno agrícola e caiu, com o trator, de uma altura de cerca de dois metros.



O óbito foi confirmado no local pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Vale do Sousa.



No local estiveram os Bombeiros Celoricenses, com três viaturas e 12 operacionais, e os Bombeiros da Lixa, com uma ambulância e dois operacionais GNR tomou conta da ocorrência.