Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem de 40 anos morreu num acidente de trator em Macedo de Cavaleiros

Vtima estaria a trabalhar em terras agrícolas e o trator que conduzia terá caído num terreno acidentado.

18:19

Um homem na casa dos 40 anos morreu esta terça-feira num acidente de trator no lugar de Vilar Douro, em Macedo de Cavaleiros, no distrito de Bragança, segundo os bombeiros locais.



O comandante dos voluntários de Macedo de Cavaleiros, João Venceslau, indicou à Lusa que a vítima estaria a trabalhar, esta terça-feira à tarde, em terras agrícolas e o trator que conduzia terá caído num terreno acidentado.



A vítima, segundo ainda a fonte, terá sido projetada e batido com a cabeça e morreu no local, uma zona pertencente à União de Freguesias de Espadanedo, Edroso, Murçós e Soutelo Mourisco.



O homem que morreu neste acidente era filho do presidente da união de freguesias.



Para o local foram enviados 12 elementos e cinco viaturas entre meios de socorro dos bombeiros e da emergência médica, assim como a GNR.