Mulher de 83 anos morre atropelada em estrada nacional em Viana do Castelo

Uma mulher de 83 anos morreu esta quinta-feira atropelada na Estrada Nacional (EN) 202, na freguesia de Lanheses, em Viana do Castelo, disse à agência Lusa fonte da GNR.

Contactada pela Lusa, a fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo adiantou serem desconhecidas as causas do atropelamento rodoviário, sendo que "nas proximidades não existem passagem para peões".

A vítima foi atropelada por um veículo ligeiro de transporte de mercadorias.

O alerta foi dado cerca das 11:48, tendo comparecido no local 10 operacionais e cinco viaturas dos Bombeiros Voluntários, INEM e GNR.