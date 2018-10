Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher de 85 anos morre em incêndio agrícola em Arcos de Valdevez

Óbito foi declarado no local. Alerta foi dado às 12h16.

14:39

Uma mulher de 85 anos morreu esta terça-feira quando fazia uma queimada em terrenos agrícolas de que era proprietária no lugar de Paredes, Padroso, em Arcos de Valdevez, disse à Lusa o comandante dos bombeiros locais.



Em declarações à agência Lusa, Filipe Guimarães adiantou que, quando os bombeiros chegaram ao local, a mulher, que vivia sozinha, encontrava-se caída em paragem cardiorrespiratória e com parte do corpo queimada".



"Foram iniciadas manobras de reanimação, mas sem sucesso", declarou.



O comandante dos Bombeiros Voluntários de Arcos de Valdevez explicou que a corporação "recebeu um alerta para um incêndio num anexo agrícola, mas quando chegou ao local apercebeu-se de que se tratava de um incêndio agrícola resultante de queimadas".



"A idosa tinha vários montes de cartão que estava a queimar. Deveria estar a preparar os terrenos para alguma sementeira. Algo correu mal", adiantou.



A mulher foi transportada ao Instituto de Medicina Legal de Viana do Castelo.



Ao local compareceram 13 operacionais e quatro viaturas dos Bombeiros Voluntários de Arcos de Valdevez, a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV), estacionada naquele concelho do Alto Minho e GNR.