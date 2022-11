"Ainda pediu ajuda": Cadáver de idosa encontrado carbonizado na varanda após incêndio em Vila Real

Ocorreu, na manhã desta sexta-feira, um incêndio numa habitação em São Cibrão, em Vila Real.Até ao momento, existe o registo de uma vítima mortal, uma mulher de 92 anos, e um ferido grave, uma mulher de 35 anos. O ferido, após ser socorrido no local, foi posteriormente transportado para o hospital de Trás-os-Montes e Alto Douro.O cadáver estava na zona da varanda e apenas foi encontrado pelos operacionais depois de o incêndio estar controlado.Na sequência do incêndio, duas casas ficaram destruídas- aquela onde começaram as chamas e a casa contígua.No local estão cerca de 23 operacionais, pertencentes aos bombeiros da Cruz Verde e a Guarda Nacional Republicana (GNR).O alerta foi dado às 7h07 aos bombeiros de Vila Real pelo CDOS.As causas do incêndio ainda estão por apurar.