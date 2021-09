Mulher desaparecida em barragem de Montalegre

Uma mulher de 38 anos está desaparecida desde domingo, em Vilarinho de Negrões, Montalegre, suspeitando-se que tenha caído para a albufeira do Alto Rabagão.





O alerta para o desaparecimento de Sandra Baía foi dado pelos familiares com quem vive: irmão gémeo e cunhada. Por se tratar de uma pessoa com problemas do foro mental, as autoridades iniciaram de imediato as buscas. Esta segundafeira, à hora de almoço, a cunhada, que andava com o gado no monte, terá avistado o corpo junto à água e, de imediato, alertou as autoridades.