Duas jovens alemães de 19 anos, que se encontravam desaparecidas desde as 20h00 de sábado quando faziam uma caminhada no miradouro da Bica da Cana, a 1.580m de altitude no Paul da Serra, ilha da Madeira, foram na manhã deste domingo encontradas por uma equipa especial de resgate da PSP.

As vítimas foram localizadas, pelas 10h30, pela equipa de busca e salvamento (Azimute) da polícia. Encontravam-se com indícios de hipotermia e receberam os primeiros cuidados médicos no local.