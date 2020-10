Mulher detida com doses de haxixe em pacotes com o selo da 'Coca-Cola'

Uma mulher de 52 anos foi detida na Maia pela GNR, terça-feira, com 1400 doses de haxixe em pacotes que tinham o selo da ‘Coca-Cola’. As autoridades chegaram à mulher depois desta ter furtado o interior de uma residência, em Matosinhos, de onde retirou um computador portátil. Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial da Maia.



A investigação da GNR teve inicio há oito meses, altura em que a suspeita arrombou a porta de uma residência, em Matosinhos. As autoridades realizaram uma busca domiciliaria à casa da mulher e apreenderam o computador, 13 munições de diferentes calibres e 1400 doses de haxixe. A droga estava selada com a marca do refrigerante, uma prática que serve de código para identificar o tipo de droga e a proveniência.

