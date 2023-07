Mulher detida no aeroporto de Lisboa por suspeita de tráfico humano fica em liberdade

A mulher detida por suspeita de tráfico humano, este sábado, no aeroporto de Lisboa, pelo SEF, vai ficar em liberdade com Termo de Identidade e Residência. A estrangeira proveniente de um voo de Bissau viajava com 11 crianças e alegava ser mãe de uma delas.



Recorde-se que 10 das 11 crianças foram entregues a familiares que se encontravam em território nacional e outra foi encaminhada para uma casa de abrigo. Foram ainda apreendidos dois documentos de viagem e cartões de embarque e uma autorização de viagem internacional.