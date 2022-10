Mulher detida pela PSP por maus tratos a gaivota no Cais do Sodré em Lisboa

a um centro de atendimento veterinário de animais exóticos. A ave encontra-se "

sob observação com um prognóstico ainda reservado".

Uma mulher foi detida pela PSP, esta sexta-feira à tarde, no Cais Sodré, em Lisboa, por maus tratos a uma gaivota.O alerta foi dado pelas por populares que se encontravam no local. Nas imagens divulgadas nas redes sociais é possível ver a mulher a agarrar numa gaivota e a colocá-la dentro da mala.Segundo a comandante dos Bombeiros Voluntários de Lisboa, Débora Alves, após a chegada da PSP e dos bombeiros ao local, a cidadã de nacionalidade holandesa apresentava "um comportamento alterado e agitado".A mulher foi identificada, tendo sido transportada para a ala de psiquiatria do Hospital de São José, em Lisboa.A gaivota foi entregue ao grupo de defesa animal, IRA, que se deslocou