Mulher detida por burlar centenas de pessoas com vendas de eletrodomésticos

A Polícia de Segurança Pública deteve, na quarta-feira, uma mulher de 60 anos suspeita de ter lesado centenas de vítimas através de burlas informáticas. Na operação foram cumpridos vários mandados de busca em Setúbal e na Amadora.

A mulher vendia eletrodomésticos pela internet, em sites criados pela própria, e depois de receber o dinheiro não entregava os bens aos compradores.

A suspeita obteve lucros de milhares de euros com esta prática. Com o dinheiro angariado a detida criou falsos 'call centres' onde trabalhavam cerca de dez pessoas que colaboravam no esquema e que mudava de localização para escapar às autoridades.

Após o desmantelamento da atividade criminosa foram apreendidos 13 computadores portáteis, 6.100 euros em notas, quatro telemóveis, um computador fixo, dois monitores, uma impressora, um router, um cofre e uma máquina de etiquetas.

A detida vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das respetivas medidas de coacção.