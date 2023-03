GNR desmantela centro de produção de canábis e detém homem de 38 anos em Redondo

A GNR desmantelou esta sexta-feira um centro de produção de canábis que funcionava numa habitação no concelho de Redondo, distrito de Évora, e deteve o proprietário por suspeitas de tráfico de droga, anunciou a força de segurança.

Em comunicado, o Comando Territorial de Évora da GNR indicou que esta operação foi realizada por militares do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Évora, após uma investigação por tráfico de droga que durava há "cerca de dois meses".

Na operação policial, segundo a GNR, foi detido um homem de 38 anos, suspeito de tráfico de droga e por ter transformado "a própria habitação num centro de produção de canábis".

O homem "preparava o produto estupefaciente desde a fase de plantação, germinação, secagem e até ao seu acondicionamento para venda ao consumidor", precisou a Guarda.

De acordo com a GNR, durante uma busca domiciliária, os militares apreenderam 314 plantas de canábis, 18 caixas de acondicionamento, 14 lâmpadas de aquecimento, 14 recipientes com produtos químicos, 13 extratores, 11 ventoinhas e 10 sacos com folhas de canábis.

Foram também apreendidos cinco expositores de secagem, duas estufas de secagem, dois aquecedores, uma caixa com sementes de canábis, uma balança de precisão, quatro telemóveis, dois computadores portáteis e material alegadamente destinado ao cultivo, acondicionamento e comercialização da droga.

O suspeito encontra-se detido nas instalações da Guarda e vai ser presente a primeiro interrogatório judicial, no sábado, no Tribunal Judicial de Redondo, para aplicação das respetivas medidas de coação.