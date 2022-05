Mulher detida por morder e pontapear dois polícias em Lisboa

Uma mulher, de 40 anos, foi detida pela PSP no Bairro Alto, em Lisboa, por ter agredido à dentada e com um pontapé na cara dois agentes fardados. A patrulha interveio depois de a agressora ter atacado uma idosa, de 94 anos.Foi esta vítima, empurrada e pontapeada pelas 17h00 de quinta-feira, na Travessa das Inglesinhas, no Bairro Alto, a chamar a PSP. Fonte policial disse ao CM que a vítima não tem qualquer relação com a agressora.Mal viu os dois agentes da PSP, mordeu um numa perna e deu um pontapé na cara e um murro no peito a outro. Só a custo foi manietada. Os dois polícias e a idosa foram levados ao Hospital de São José.