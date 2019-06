Mulher detida por tentativa de introduzir droga na cadeia de Custóias

A Polícia Judiciária (PJ) e os Serviços Prisionais detiveram uma mulher de 39 anos suspeita de tentar introduzir droga na cadeia de Custóias, em Matosinhos, anunciou hoje fonte policial."A detenção ocorreu no passado sábado, quando a mulher procurava fazer introduzir uma quantidade de haxixe suficiente para 275 doses, que transportava ocultada nas cavidades corporais", revela a Diretoria do Norte da PJ, em comunicado.Numa busca ao veículo em que a suspeita se deslocou ao estabelecimento prisional, foi-lhe também apreendida outra porção de haxixe, suficiente para mais 220 doses, bem como cinco telemóveis.A detida está indiciada pela prática de um crime de tráfico de estupefacientes agravado.A cadeia de Custóias localiza-se no distrito do Porto.