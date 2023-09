Mulher do Marco de Canaveses desaparece após participar em missa no Santuário de Fátima

Uma mulher está desaparecida desde a manhã de quarta-feira depois de ter participado numa missa no Santuário de Fátima. Alzira é utente da Casa do Povo de Tabuado, no Marco de Canaveses. Foi com outros utentes da instituição a um passeio a Fátima.



A mulher esteve na missa das 11h00, mas no final da celebração já tinha desaparecido. Nas redes sociais circulam já vários pedidos de ajuda por parte de familiares e conhecidos de Alzira. É dado conta que a utente tem problemas psíquicos.





A GNR está já a efetuar diligências para tentar encontrar esta mulher.