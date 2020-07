Uma mulher, de 65 anos, sofreu ferimentos graves, esta tarde, depois de ser atropelada na rua principal, junto aos semáforos, de Lobão, Santa Maria da Feira.O alerta foi dado, para os bombeiros da Arrifana, cerca das 15h30, para um atropelamento rodoviário. A vítima sofreu ferimentos na cabeça, braços e pernas. Depois de estabilizada no local, a mulher foi levada, pelos bombeiros da Arrifana, para o hospital de Santa Maria da Feira.A GNR de Canedo foi chamada e investiga as causas do acidente.