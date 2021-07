Mulher encontrada carbonizada dentro de autocaravana em Silves

O corpo de uma mulher foi encontrado carbonizado, dentro de uma autocaravana, esta quarta-feira de manhã em São Bartolomeu de Messines, Silves, distrito de Faro.Segundo o que oconseguiu apurar junto de fonte oficial da GNR de Faro, a vítima é uma mulher, de nacionalidade portuguesa, com idade entre os 50 e os 60 anos.No momento do alerta, cerca das 09h30, os elementos dos Bombeiros de Bartolomeu de Messines foram acionados para um incêndio que deflagrou no veículo, avançou fonte oficial daquela corporação. Só posteriormente se confirmou a presença de um corpo no local.A Polícia Judiciária de Portimão foi chamada ao local e investiga.Em atualização